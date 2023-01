US-Staat Alabama : Sechs Menschen sterben wegen Tornados in den USA

Ein gewaltiges Sturmsystem im US-Staat Alabama hat mindestens sechs Menschen das Leben gekostet. Das sei die Zahl der bisher bestätigten Todesfälle, sagte Ernie Baggett, der Direktor des Notfallmanagements in Autauga County, der Nachrichtenagentur AP am Donnerstagabend. Diese Fälle beträfen alle die Ortschaft Old Kingston. Zuvor hatte der lokale Rechtsmediziner Buster Barber bereits mehrere Todesfälle bestätigt.