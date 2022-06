Laufenburg AG: Sechs-Meter-Sturz aus Schulfenster – Aufsichtsperson freigesprochen

Bei einem Unfall in einer Schule in Laufenburg AG am 14. September 2020 stürzte der neunjährige Ben* aus dem Fenster im ersten Stock.

Am 14. September 2020 stürzte in Laufenburg im Kanton Aargau ein damals neunjähriger Bub aus einem Fenster im ersten Stock der Primarschule sechs Meter in die Tiefe. Der Unfall geschah während des Mittagstisches an der Schule. Ben* erlitt einen Schädelbruch, Hirnblutungen und brach sich beide Hände. Zudem wurden seine Leber, seine Niere und seine Lunge verletzt. Der Neunjährige wurde nach dem Unfall in ein künstliches Koma versetzt. «Mein Sohn ist fast gestorben», sagt seine Mutter gegenüber 20 Minuten.