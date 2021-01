Verschärfte Ausgangssperre : Sechs Millionen Franzosen dürfen ab 18 Uhr das Haus nicht verlassen

Die französische Regierung hat auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert. In 15 Regionen wurde die Ausgangssperre auf 18 Uhr vorverlegt.

Regierungssprecher Gabriel Attal hatte die Verschärfung am Freitag damit begründet, dass sich das Coronavirus immer weiter ausbreite. Zugleich schloss er eine ursprünglich geplante mögliche Wiedereröffnung von Theatern, Kinos und Konzertsälen am 7. Januar aus.

In Frankreich gelten in 15 Regionen strengere Corona-Bestimmungen.

Eine verschärfte nächtliche Ausgangssperre bereits ab 18 Uhr ist am Samstag in besonders vom Coronavirus betroffenen Gebieten Frankreichs in Kraft getreten. In insgesamt 15 Regionen wurde die nationale Ausgangssperre von 20 Uhr auf 18 Uhr vorverlegt. Betroffen sind rund sechs Millionen Franzosen.