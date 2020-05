fünf Banken überfallen

Sechs Monate Haft für Serien-Bankräuber aus Bern

Ein Bankräuber sorgte in den letzten Jahren mehrfach für Schlagzeilen. Bei seinem letzten Coup wurde er verhaftet. Nun muss er für sechs Monate ins Gefängnis.

Am 24.10.2017 überfiel der Mann eine Raiffeisenbank in Bern-Bümpliz.

Am 21.12.2017 wurde die BEKB-Filiale in Worb überfallen. Der Bankräuber flüchtete danach mit dem «Blauen Bähnli».

Am 27.2.2018 überfiel der Mann die Filiale der Berner Kantonalbank im Breitenrainquartier in Bern.

Er stellte sich vor den Überfällen geduldig in die Schlange, war kaum maskiert und bedankte sich beim Personal für das erbeutete Geld: Ein kurioser Bankräuber ist am Mittwoch in Bern zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Die Taten gehen auf die Jahre 2017 und 2018 zurück. In Bankfilialen in Bern und Umgebung erbeutete der unbewaffnete Mann jedes Mal Bargeld zwischen 10'000 und 18'000 Franken. Gefasst wurde er Ende 2018 in Worb, als er nach dem fünften Banküberfall mit dem «Blauen Bähnli» flüchten wollte.