Ilaria (23) aus Italien zu Haftstrafe verurteilt

Die Flugbegleiterin Ilaria De Rosa (23) wurde am 4. Mai in Saudiarabien verhaftet.

Ein absoluter Albtraum, der für die junge Italienerin Ilaria de Rosa (23) zur bitteren Wahrheit wurde: Seit über einem Monat sitzt sie wegen angeblichen Drogenbesitzes in saudiarabischer Haft – und nun sollen sechs weitere Monate folgen. Denn dazu wurde sie jetzt von einem Gericht in Jeddah verurteilt. Der italienische «Corriere della Sera» berichtet über den Fall.

Wie Ilaria im Gefängnis landete

Ilaria de Rosa (23) lebte seit drei Monaten in Jeddah, sie arbeitet für eine litauische Fluggesellschaft als Stewardess. Am Abend des 4. Mai ging sie auf eine private Party von tunesischen Freunden, als plötzlich bewaffnete Männer in zivil die Zusammenkunft «stürmten». Ilaria dachte zuerst, dass es sich um einen Raubüberfall handelte. Erst später realisierte sie, dass es sich um eine polizeiliche Kontrolle handelte. Sie wurde von den Polizisten als einzige Frau der «Untersuchung» durchzogen. Dann folgte die Verhaftung – wegen eines Joints in ihrem BH. Ilaria landete in einem Gefängnis circa 40 Kilometer von Jeddah entfernt. Erst fünf Tage später folgte das Verhör. Der Vorwurf: unerlaubter Drogenbesitz. Unterdessen wurden ihre Eltern in Europa krank vor Sorge – sie konnten Ilaria nicht mehr auf dem Handy erreichen.