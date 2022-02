Armeebotschaft 2022 - Sechs Mrd. Fr. für F-35 beantragt – wird Patrouille Suisse aufgelöst?

An der Sitzung vom 16. Februar verabschiedete der Bundesrat die Armeebotschaft 2022. Die Armee ist dafür verantwortlich, die in der Schweiz lebenden Menschen vor jeglichen Bedrohungen zu schützen. Dazu zählen auch Bedrohungen aus der Luft. Weiter ist es ihre Aufgabe, den Luftraum während Konferenzen und in Zeiten erhöhter Spannungen zu schützen und die Lufthoheit zu wahren, schreibt der Bund in einer Mitteilung.