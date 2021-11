Sechs nachhaltige Alternativen zu Guacamole

Avocados sind köstlich, cremig, vielseitig und fotogen – sie hinterlassen aber auch einen grossen ökologischen Fussabdruck. Der Anbau von Avocados wird zunehmend mit der Abholzung von Wäldern, dem Verlust der biologischen Vielfalt und Wasserknappheit in Verbindung gebracht. So braucht eine Avocado im Wachstum fast 320 Liter Wasser, eine Tomate braucht dafür nur gerade 5 Liter.

«Ausserdem macht die weltweit hohe Nachfrage nach Avocado sie für die Menschen in den Anbauländern unerschwinglich», sagt Thomasina Miers, Mitbegründerin des mexikanischen Restaurants Wahaca in London, gegenüber «The Guardian». Im Rahmen der Klimakonferenz in Glasgow hat sich die Köchin deswegen eine nachhaltige Alternative zur klassischen Avocado-Guacamole einfallen lassen: Die Wahacamole – und das Rezept hat sie in den Sozialen Medien geteilt. Wir zeigen euch diese und fünf andere Alternativen.