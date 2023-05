Hagenbuch: Sechs neue Windkraftgebiete in Planung – doch die Bevölkerung wusste nichts davon

Therese Schläpfer, ehemalige Gemeindepräsidentin von Hagenbuch und SVP-Nationalrätin, fordert via Einzelinitiative einen Mindestabstand von 700 Metern zwischen Windrädern und Wohnhäusern.

Die kantonale Baudirektion hat sechs neue Windkraftgebiete in Planung, jedoch ohne das Einverständnis der Öffentlichkeit.

Die kantonale Baudirektion von Regierungsrat Martin Neukom(Grüne) stellte sich bislang vor, in 46 Gebieten auf kantonalem Boden bis zu 120 grosse Windräder zu errichten. Jetzt aber sind sechs weitere Windpotenzialgebiete hinzugekommen, ohne dass der Kanton die Öffentlichkeit darüber informierte.

Eine Landkarte, die mit «nicht öffentlich» gekennzeichnet ist, zeigt den Arbeitsstand von April 2023. Wie der «Tagesanzeiger» schreibt, habe die Baudirektion den 130 Gemeindevertretenden die Karte Ende April an einem Behördenanlass vorgelegt. Eines der sechs neuen Windpotenzialgebieten liege nördlich von Brütten auf dem Chomberg/Dättnauer Berg und reiche bis ins Winterthurer Gemeindegebiet hinein. Die anderen fünf Gebiete befinden sich in der Nähe Oberembrachs, Hittnau, Bülach, Bonstetten und Mettmenstetten.

Einzelinitiative fordert Mindestabstand von 700 Metern

Doch es sind nicht nur sechs neue Windpotenzialgebiete dazugekommen. Jedes der 52 Gebiete wurde von der Baudirektion nach ihrer Eignung mit Punkten bewertet und mit der entsprechenden Farbe eingefärbt, von Grün über Gelb und Orange bis Rot. Durch Berechnungen, wie hoch die Schutzinteressen beispielsweise an der Natur und die Nutzungsinteressen am Gebiet seien, kann aufgezeigt werden, wie geeignet ein Windpotenzialgebiet für neue Anlagen ist.



«Ich bleibe bei meinen 700 Metern»

Wie Schläpfer gegenüber 20 Minuten sagt, sei sie wegen den ungenügenden Abständen, mit dem Vorhaben aus Hagenbuch ein Windkraftgebiet zu machen, nicht einverstanden. Da aber die Planung der Windräder in Hagenbuch noch sehr vage ist, will Schläpfer sicherstellen, dass bei einer potenziellen Umsetzung ein Mindestabstand vorliegt. «Ich bleibe bei meinem Vorschlag von 700 Metern, falls tatsächlich ein Windkraftgebiet entsteht.» Des Weiteren vermerkt Schläpfer, dass in der ganzen Schweiz nur zwei geeignete Windkraftgebiete bestehen und somit neben Hagenbuch auch andere Gebiete als nicht geeignet gelten.