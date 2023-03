Nord-Stream-Explosionen: Neue Spuren führen in Ukraine

Die fragliche Jacht sei von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet worden, welche «offenbar zwei Ukrainern gehört», heisst es.

So wollen die Ermittler ein Boot ausgemacht haben, das für das Unterfangen in der Ostsee verwendet worden sein könnte.

Ein sechsköpfiges Team soll mit einer Jacht von Rostock aus in die Nordsee gestochen sein, um den Sprensgtoff anzubringen.

Im Fall der Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 Ende September 2022 gibt es laut Medienberichten neue Spekulationen über die Täter. Laut Recherchen von ARD, SWR und der «Zeit» führen die Spuren offenbar in Richtung Ukraine. Unter Berufung auf geheimdienstliche Hinweise hiess es, eine proukrainische Gruppe könnte verantwortlich sein.

Angebliche Vorbereitungen zu Sprengstoffanschlag

An den Ermittlungen seien Behörden in Deutschland, Schweden, Dänemark, den Niederlanden und USA beteiligt gewesen, berichtete die «Zeit» am Dienstagabend online. Es habe «weitgehend rekonstruiert werden» können, «wie und wann der Sprengstoffanschlag vorbereitet wurde.» Von deutscher Seite äusserten sich die Bundesregierung und der zuständige Generalbundesanwalt auf Anfrage nicht konkret zu den Berichten.