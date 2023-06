EM-Quali: Sechs Privatjets für drei Nati-Punkte in Andorra

Im zweitletzten Spiel vor der Sommerpause spielt die Nati am Freitag in Andorra.

Zug ins Tessin, Privatjets nach Andorra – um 18.39 Uhr setzt am Donnerstag das erste Kleinflugzeug beladen mit Nati-Stars auf der Landebahn des Flughafens Andorra – La Seu d’Urgell auf. Unter anderem mit an Board: Captain Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Manuel Akanji. Innerhalb der nächsten paar Minuten folgen Flieger zwei, drei und vier mit den restlichen Nati Stars. Zwei weitere Flieger wurden vom Staff der Schweizer Nationalmannschaft für die Anreise genutzt.

Rodriguez hat Netflix durchgeschaut

Rund 45 Minuten nach der Landung sitzen Murat Yakin und Ricardo Rodriguez bereits im Sportzentrum von Andorra und berichten vom etwas speziellen Nati-Trip. «Ich hab zuerst ein wenig geschlafen und dann einen alten Film auf Netflix geschaut», erzählt der Verteidiger und Captain von Torino. «Die neuen Sachen habe ich drum alle schon gesehen.» Auch sein Trainer scheint die Reise durchaus genossen zu haben. «Das war ganz angenehm. Ich durfte aber auch in der Vergangenheit das eine oder andere Mal einen Privatjet-Flug geniessen», so Yakin.

Am Freitagabend (20.45 Uhr) trifft die Nati im dritten EM-Quali-Spiel auf Andorra. Obwohl die Weltnummer 153 als klarer Aussenseiter ins Spiel geht, warnt Yakin vor dem Gegner. Nicht ganz unberechtigt: Im März hat der Pyrenäenstaat auswärts Kosovo ein 1:1 abgetrotzt. Hinzu kommt, dass der letzte Nati-Auftritt in Andorra alles andere als reibungslos verlief. Im Oktober 2016 mühten sich die Schweizer im Estadi Nacional – damals noch auf Kunstrasen – zu einem knappen 2:1-Sieg.

Yakin hat schlechte Erinnerungen an «Fussballzwerge»

«Gegen einen solch defensiv agierenden Gegner ist es gerade für die Verteidiger und den Goalie nie einfach», sagt Yakin. «Du bist teilweise lange überhaupt nicht ins Spiel eingebunden, musst aber immer voll konzentriert bleiben.» Trotzdem glaubt der Nati-Coach nicht, dass sich sein Team nach zwei Siegen in zwei Spielen am Freitagabend den ersten Ausrutscher erlaubt. «Wir haben im Frühling auswärts gegen Belarus vor leeren Rängen gezeigt, dass wir auch gegen kleine Gegner unser Spiel durchziehen können.» Und wenn es mal nicht so läuft, habe ebenfalls in den vergangenen Spielen gezeigt: «Dann können wir immer einen Gang raufschalten», so der Nati-Coach.