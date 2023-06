Rocker verurteilt, weil sie Aussteiger verprügelten

Die Rocker müssen zudem die Gerichtskosten und Entschädigungen in Höhe von 123’000 Franken zahlen.

Im März 2019 schlugen sechs Mitglieder der Kodiaks Thun einen heute 39-Jährigen brutal zusammen, weil er versuchte, aus dem Motorradclub auszutreten. Etwas über eine Stunde lang verprügelten, bedrohten und beschimpften die Mitglieder des Supportclubs der Hells Angels den Mann. «Diese Schläge vergesse ich nie. Der Vorfall hat mein Leben verändert», sagte das Opfer in der Gerichtsverhandlung im November vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland.

Die Anklagepunkte gegen die Kodiaks lauteten zum Schluss der Verhandlung: Angriff, Freiheitsberaubung, Bedrohung und versuchte Erpressung. Die sechs Beschuldigten verweigerten vor Gericht die Aussage und bezeichneten die Schilderungen des Aussteigers als Lügen; ihre Verteidiger versuchten, seine Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Er habe die Gewalttaten dramatisiert und aus dem Kontext gerissen.

Keine «objektiven Zweifel» von Seiten des Gerichts

Für das Gericht gab es aber keine «objektiven Zweifel», dass sich der Vorfall so abgespielt hat, wie er vom Opfer geschildert und in der Anklageschrift festgehalten wurde. Das Opfer habe das Geschehen bildhaft erzählt. «Es ist schwierig, komplexe Abläufe zu schildern, wenn man sie nicht selber erlebt hat», sagte die Gerichtspräsidentin Shalu Miescher. Die Clubmitglieder hatten zudem an dem Tag nach dem Vorfall einen Chat eingerichtet, um sich abzusprechen.