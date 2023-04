Schüsse auf Bagger – Polizei tappt im Dunkeln und bittet um Hilfe

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Nachdem seit Ostern bereits mehrere Male auf Baumaschinen geschossen wurde, ermittelt nun die Kantonspolizei Fribourg in alle Richtungen. In einer Medienmitteilung schreibt sie: «Am Ostermontag wurde die Kantonspolizei Freiburg auf eine Baustelle in Düdingen gerufen, da während des Osterwochenendes eine Baumaschine beschädigt wurde. Vor Ort wurde festgestellt, dass auf die Kabine eines Baggers geschossen worden war.» Anlässlich der Spurensicherung durch die Spezialisten des Kriminaltechnischen Kommissariats seien zwei Einschusslöcher festgestellt worden.