Aarau : Sechs Tage bevor sein Gesicht gezeigt worden wäre, stellte sich der Hooligan

Nach dem Cup-Spiel am 18. September 2022 wurde in Aarau ein Mann in der Bahnhofsunterführung von Anhängern des FC Basel attackiert. Einem der Angreifer drohte der Pranger. Nun hat sich der Hooligan gestellt.