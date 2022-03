Des Moines, USA : Sechs Teenager nach tödlichem Drive-by-Shooting an High School festgenommen

Nach einem tödlichen Schusswaffenangriff auf Jugendliche vor einer Oberschule im US-Staat Iowa hat die Polizei sechs minderjährige Verdächtige festgenommen. Ihnen wird Mord vorgeworfen.

Die Schüsse, die die Opfer auf dem Gelände der East High School in Des Moines trafen, seien offenbar aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug abgegeben worden, hiess es in einer Presseerklärung der Polizei. In den USA spricht man von einem sogenannten Drive-by-Shooting. Ein 15-Jähriger wurde tödlich getroffen. Es war nach Angaben der Polizei kein Schüler dort. Trotzdem geht man davon aus, dass der tödlich getroffene Teenager das eigentliche Ziel war, so das Des Moines Police Department in einer Erklärung am Dienstag. Zwei Schülerinnen der Schule im Alter von 16 und 18 Jahren wurden verletzt und befanden sich am Dienstag noch im Krankenhaus. Ihr Zustand sei kritisch.