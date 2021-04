Ernährung - Sechs Tipps, wie du deinen Heisshunger in den Griff bekommst

Wenn du Heisshunger hast, gibt es kaum etwas, was deinen Bauch zufrieden stellen könnte: Schokolade, Chips, Glacé und dann zum Abschluss noch eine Schüssel Cornflakes? An sich ist nichts falsch daran, all das zu essen. Doch wer sich von seinen Heisshungerattacken lösen und lieber intuitiv essen möchte, für die oder den können die Attacken zur Plage werden.

Ein weiterer Grund kann auch das Absinken des Insulinspiegels sein: Essen wir zum Beispiel Süssigkeiten oder Weissmehlprodukte, schnellt der Insulinspiegel in die Höhe, fällt aber auch genauso schnell wieder, was Heisshunger mit sich bringen kann. So kannst du ihn in den Griff bekommen: