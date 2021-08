Lockdown in Neuseeland : Sechs weitere Corona-Fälle – nun müssen alle auch noch Masken tragen

Neuseeland meldet insgesamt sieben Covid-19-Fälle – alle Delta. Das Land ist seit Mittwoch im Lockdown. Für Regierungschefin Jacinda Ardern reicht diese Massnahme nicht.

1 / 4 So sieht es am 18. August 2021 in Wellington aus – eine gespenstige Leere. Das Land befindet sich erneut im Lockdown. AFP Regierungschefin Jacinda Ardern kündigte am 16. August den Lockdown an – wegen eines einzigen Corona-Falles. Getty Images Es ist der erste Inland-Fall seit Februar. Doch inzwischen wurden sechs weitere Fälle gemeldet. Getty Images

Darum gehts Neuseeland verhängt landesweit eine Maskenpflicht.

In den letzten Tagen wurden sieben neue Corona-Fälle gemeldet.

Alle Infizierten haben sich mit der Delta-Variante angesteckt.

Nach der Entdeckung weiterer Corona-Fälle hat Neuseeland die Pandemie-Massnahmen verschärft. Für Menschen ab zwölf Jahren gelte eine Maskenpflicht, teilte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Mittwoch mit. Medienberichten zufolge sollte die Regelung von Donnerstag an unter anderem in geschlossenen Räumen wie Supermärkten, Tankstellen, medizinischen Einrichtungen sowie öffentlichen Verkehrsmitteln gelten.

Am Vortag hatte die Regierung nach dem ersten lokalen Corona-Fall seit knapp sechs Monaten bereits einen landesweiten Lockdown verhängt. Bürgerinnen und Bürger dürfen nur noch unter bestimmten Bedingungen das Haus verlassen. Schulen und viele Geschäfte bleiben geschlossen. Der am Dienstag in Auckland nachgewiesene Fall hängt nach Informationen der Regierung mit dem Ausbruch im australischen Bundesstaat New South Wales zusammen. Es gelte nun herauszufinden, wie und wann das Virus – die Delta-Variante – nach Neuseeland gekommen sei, sagte Ardern.

Sechs weitere Fälle – alle Delta

Bis Mittwoch kamen in Neuseeland mindestens sechs weitere Fälle hinzu, die alle im Zusammenhang mit dem Fall aus Auckland stehen, wie Ardern weiter sagte. Unter den Infizierten befinde sich auch ein Mitarbeiter des Spitals von Auckland. Bei allen Erkrankten sei die Delta-Variante nachgewiesen worden, sagt Ardern dem Sender Radio New Zealand.

Behördenangaben zufolge war der Fall von Dienstag der erste gemeldete lokale Corona-Fall seit Ende Februar. Infektionen seien bis dahin nur an der Grenze nachgewiesen worden. Der Inselstaat im Südpazifik hatte sich im März 2020 weitgehend von der Aussenwelt abgeschottet. Im April hatte die Regierung einen Reisekorridor mit dem Nachbarland Australien eröffnet, der aber Ende Juli wegen einer Corona-Welle in Down Under wieder geschlossen wurde. Das Land mit fünf Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern gilt als Vorzeigestaat im Kampf gegen die Pandemie. Bislang wurden rund 2900 Infektionen bestätigt, 26 Menschen sind in Verbindung mit dem Virus gestorben.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!