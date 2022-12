Mimoza zeigt sechs Wochen nach der Geburt ihren After-Baby-Body

Unter grossen Schmerzen und Angst brachte Mimoza Lekajs am 25. Oktober ihr erstes Kind, ein Mädchen namens Aija Jolie, zur Welt. «Als ich meine Kleine dann gesehen und auf die Brust gelegt bekommen habe, war ich unglaublich happy. Ich habe geweint und Leo auch», erzählte die Influencerin Anfang Dezember ihren Instagram-Followerinnen und -Followern. Nun legt die 26-Jährige mit ihrer Offenheit nach und zeigt in einer Story, wie sich ihr Körper mit der Schwangerschaft verändert hat.

«Schaut euch das an. Das ist alles noch Haut», richtet sich die Zürcherin an ihre Fans. In dem geteilten Video sitzt die frisch gebackene Mutter in einem schwarzen Crop-Top und Jeans vor der Handykamera. Um zu zeigen, welche Körperstelle sie in ihrem Video thematisiert, kneift sie überschüssige Haut an ihrem Bauch zusammen.