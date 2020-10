In Schwendi SG stand in der Nacht auf Sonntag ein Einfamilienhaus in Vollbrand.

An der Mühlebodenstrasse in Schwendi SG im Weisstannental ist am Samstag kurz vor Mitternacht ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Ein Anwohner meldete das Feuer der Kantonalen Notrufzentrale. Die örtliche Feuerwehr rückte mit rund 50 Feuerwehrleuten aus, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst.