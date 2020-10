Deutsche Forscher haben in einer gross angelegten Studie herausgefunden, dass sechsmal mehr Kinder und Jugendliche Corona-Antikörper in sich tragen als in dieser Altersgruppe tatsächlich positiv auf das Coronavirus getestet werden. Konkret: Von den 12’000 Teilnehmern hatten 0,87 Prozent Antikörper entwickelt. Das schreibt die « Welt ».

In anderen Worten: Die Dunkelziffer von am Corona-Infizierten ist bei Kindern und Jugendlichen sehr hoch. Das liegt daran, dass Infizierte in dieser Altersgruppe häufig gar keine Symptome zeigen. In der betreffenden Studie war das bei etwa der Hälfte der Teilnehmer mit Antikörpern im Blut der Fall.