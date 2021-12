Muskogee (USA) – Sechstklässler rettet zwei Personen am gleichen Tag das Leben

Der elfjährige Davyon Johnson hat in Muskogee im Bundesstaat Oklahoma gleich zwei Personen am selben Tag das Leben gerettet. Für seine Verdienste hat er nun vom örtlichen Polizeidepartement eine Auszeichnung erhalten, die ihn zu einem Ehrenmitglied macht. Der Junge ist laut der «New York Times» überwältigt von der medialen Aufmerksamkeit um seinen Namen, denn «er wollte nur das Richtige tun».

Die Vorfälle ereigneten sich beide am 9. Dezember. Als der Junge am Morgen auf dem Pausenplatz mitbekommt, wie ein Mitschüler den Deckel seiner Wasserflasche verschluckt, handelt der Elfjährige sofort. Davyon, der später einmal beim ärztlichen Notfalldienst arbeiten möchte, wendet beherzt das sogenannte Heimlich-Manöver aus. Dadurch kann er verhindern, dass der Junge erstickt.

Am späten Nachmittag dann, als Davyon mit seiner Mutter auf dem Weg in die Kirche ist, sehen die beiden ein Haus, das Feuer gefangen hat. Sie klopfen an die Türe und alarmieren die Bewohner und Bewohnerinnen. Fünf der sechs Personen, die in dem Haus wohnen, können flüchten. Eine ältere Frau ist jedoch nicht gut zu Fuss und so hilft ihr der Elfjährige, dem Feuer zu entkommen.