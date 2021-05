US-Bundesstaat Idaho : Sechstklässlerin verletzt drei Menschen mit Schüssen

Eine Schülerin hat im US-Bundesstaat Idaho eine Waffe in die Schule mitgebracht und das Feuer eröffnet.

Eine Sechstklässlerin hat in einer Mittelschule in den USA zwei Schüler und einen Hausmeister mit Schüssen verletzt. Sie habe eine Handwaffe in die Schule in der Kleinstadt Rigby in Idaho mitgebracht, aus ihrem Rucksack gezogen und innerhalb und ausserhalb der Schule mehrere Schüsse abgefeuert, berichtete der Sheriff Steve Anderson am Donnerstag. Eine Lehrerin habe das Mädchen entwaffnet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.