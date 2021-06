Kurzarbeit - Seco intensiviert Corona-Missbrauchsbekämpfung mit Wirtschaftsprüfern

Kurzarbeitsentschädigung : Seco holt sich Verstärkung im Kampf gegen Corona-Missbrauch

Das Seco will mit Wirtschaftsprüfern Betrüger beim Abrechnen der Kurzarbeitsentschädigung besser herausfiltern können. Oft wird versucht, bei Mitarbeiterstunden zu mogeln.

…oder Kultur und Event mussten sich wohl zum ersten Mal in ihrem Leben mit dem Thema Kurzarbeit befassen.

Durch die Corona-Pandemie sind die Anträge auf Kurzarbeitsentschädigung in die Höhe geschnellt.

Infolge der Pandemie hat die Arbeitslosenversicherung (ALV) Kurzarbeitsentschädigungen in historischem Ausmass ausbezahlt. Damit war für die Behörden frühzeitig klar, dass auch die Missbrauchsbekämpfung deutlich verstärkt werden muss.

Bisher 1400 Verdachtsmeldungen

Bis Ende Mai 2021 hat das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) rund 900 Missbrauchsmeldungen erhalten, die das Amt vordringlich behandelte. Diese Meldungen gelangen über die Whistleblowing-Plattform der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) sowie über das Webportal der ALV (arbeit.swiss) an das Sekretariat. Zusätzlich meldete die Arbeitslosenkasse 500 auffällige Abrechnungen.

In 13 Fällen (10%) wurde ein Missbrauch nachgewiesen und entsprechend Strafanzeige gestellt.

In 97 Fällen (74 %) mussten von den Arbeitgebern fehlerhafte KAE-Abrechnungen korrigiert werden.

Durch die bisherigen Kontrollen stellte das Seco Rückforderungen in der Höhe von rund 10.6 Mio. Franken.

Getrickst wir bei den abrechenbaren Stunden

Laut Seco wurden bei den Missbrauchsfällen überwiegend Stunden abgerechnet, die nicht wirtschaftlich bedingt ausgefallen sind (etwa Krankheit, Ferien, Militärdienst usw.). Zudem wiesen die Arbeitgeber die Mitarbeitenden an, auszustempeln und dennoch weiter zu arbeiten. Somit werden geleistete Arbeitsstunden in der Kurzarbeitsentschädigung abgerechnet, was verboten ist.