Energiekrise : Seco senkt Wachstumsprognose für die Schweiz deutlich

Die wirtschaftlichen Aussichten in der Schweiz haben sich verschlechtert.

Die Schweizer Wirtschaft blicke auf ein positives erstes Halbjahr 2022 zurück, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco mitteilt. «Die Aussichten haben sich aber verschlechtert. Die angespannte Energielage und starke Preisanstiege belasten die Aussichten, vor allem in Europa», so das Seco weiter. Deshalb senkt die Expertengruppe Konjunkturprognosen ihre Wachstumsprognose für die Schweiz deutlich auf 2,0 Prozent im Jahr 2022 sowie auf 1,1 Prozent im Jahr 2023 (Sportevent-bereinigtes BIP).

Im zweiten Quartal habe sich die Erholung der Schweizer Wirtschaft erwartungsgemäss fortgesetzt, wenn auch etwas weniger schwungvoll. Das BIP-Wachstum sei vom Dienstleistungssektor getragen worden. Insbesondere seien die Konsumausgaben in den Bereichen Freizeit, Gastgewerbe und Reisen nach der Aufhebung der gesundheitspolitischen Massnahmen infolge der Corona-Pandemie stark gestiegen.

Teuerung in der Schweiz auf einem moderaten Niveau

Die aktuellen Konjunkturindikatoren würden jedoch ein gemischtes Bild vermitteln. «Die günstige Entwicklung des Arbeitsmarkts dürfte den Konsum weiterhin stützen, da sich die Teuerung in der Schweiz weiterhin auf einem verhältnismässig moderaten Niveau bewegt. Damit sollten sich Teile der Binnenwirtschaft weiter erholen», heisst es beim Seco. Das «herausfordernde internationale Umfeld» dürfte sich aber zunehmend bremsend auf die konjunktursensitiven Bereiche der exportorientierten Industrie auswirken.



Die Expertengruppe habe ihre Erwartungen für die Weltnachfrage deutlich gesenkt; insbesondere sollten sich der Euroraum, die Vereinigten Staaten und China, grosse Handelspartner der Schweiz, schwächer entwickeln als noch in der Prognose von Juni erwartet. In der Summe erwartet die Expertengruppe für die nahe Zukunft eine schwächere Expansion der Schweizer Wirtschaft.