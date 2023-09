Marko.ch: Zürcher Secondhandplattform verkauft getragene Teile von Rihanna und Billie Eilish

Wer Secondhand-Shoppen liebt, fragt sich immer mal wieder, wer die Kleidung wohl einst getragen hat. Immerhin hat jedes gebraucht gekaufte Teil eine Geschichte. Nur welche? Bei einigen Teilen, die im neuen Zürcher Online-Secondhandshop Marko erhältlich sind, wirst du ganz genau wissen, wer sie vor dir trug. Es sind Billie Eilish, Rihanna und Lil Nas X.

Wo kaufst du deine Kleidung? Online, aber neu. Offline, im Laden. Ich gehe gern in Secondhand-Shops. Ich kaufe gern online, aber gebraucht. Ich kaufe mir sehr selten neue Kleidung.

Falls du also eine Jacke besitzen willst, in die sich schon Billie Eilish hüllte, bist du bei Marko richtig. Der Onlineshop verlost drei Teile – inklusive ihrer Geschichte. So wurde die gelbe Jacke der Marke Jetpack hom(m)e im Jahr 2017 von Eilish bei einem Shooting getragen.

Lederjacke von Lil Nas X

Auch eine rote Lederjacke ist dabei. Ihr berühmter Träger: der US-Rapper Lil Nas X. Öffentlich übergestreift hat er sie erstmals im Jahr 2019 bei der Promo für seinen viralen Hit «Old Time Road».

Scheinbar gefiel ihm die Jacke gut – immerhin trug er sie noch zu mehreren Anlässen und Auftritten, so auch zu einem Shooting des «Rolling Stone»-Magazins.

Und falls du dich fühlen willst wie Rihanna bei einem Fotoshooting, das die «Daily Mail» zur Schlagzeile «Rihanna zeigt ihren unglaublichen Körper in einem durchsichtigen Jumpsuit mit Leopardenmuster für ein atemberaubendes Interview-Magazin-Shooting» verleitete – dann gibts den Catsuit des New Yorker Designers LaQuan Smith auch über den Secondhand-Onlineshop.

Onlineshop will Geschichten erzählen

Doch warum verlost ein neuer Zürcher Onlineshop die Stücke? Mitgründer Alexander Sutter erklärt auf Anfrage: «Wir wollten aufzeigen, was Secondhand alles kann – neu findet man keine Stücke, die nur annähernd so eine faszinierende Geschichte haben und so bewegen können.»

Der Shop öffnet für die Schweizer Kundschaft und will mit den Stücken neue Nutzer generieren. Denn die Promi-Teile werden unter den Nutzenden der Plattform verlost. Wer bei Marko verkauft oder kauft, nimmt pro gelistetem Teil einmal an der Verlosung teil.

Promi-Teile sollen Kundschaft anlocken

Die Marketingaktion soll Kundschaft anlocken, aber auch etwas an die Secondhand-Liebenden zurückgeben. So sagt Sutter: «Andere Unternehmen geben Tausende Franken für Marketing aus. Wir sind eine junge Firma, die das nicht in dem Ausmass tun kann. Da muss man sich gut überlegen, wofür man Geld ausgibt. Wir haben uns für diese Promi-Stücke entschieden, weil sie aufmerksamkeitsstark sind. Und vor allem: Man kann sie gewinnen – so haben auch unsere Kunden und Kundinnen was davon.»

Der Onlineshop Marko.ch verlost diese drei Promi-Teile. Marko.ch

Einiges lässt sich das Start-up die Aktion dennoch durchaus kosten. Der Onlineshop musste die Promi-Stücke bei Auktionen in den USA ersteigern und importieren. Insgesamt gab man einen fünfstelligen Betrag aus, um drei Nutzern oder Nutzerinnen des Schweizer Shops die Möglichkeit zu geben, bald Promi-Stücke zu tragen.

Secondhand entstauben

Doch auch jeder Nicht-Promi kann sich auf der Secondhand-Plattform in Szene setzen. So sollst du auch die Story deines Teils angeben. Verkaufst du «ein Kleid, das du einmal auf einer Hochzeit getragen hast», oder «eine Halskette von deinem Ex», fragt man auf der Website. Das Konzept beruht darauf, das verstaubte Gebraucht-Image abzuschütteln und den Fokus auf die Verkaufenden zu setzen.