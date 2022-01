Erleichterte Einbürgerung : Secondos sollen einfacher zum Schweizer Pass kommen

Das fordert Operation Libero in einer Petition. Die Politorganisation möchte, dass Menschen aus der zweiten Generation die erleichterte Einbürgerung durchlaufen. Wenn man in der Schweiz geboren wird, soll man sogar gleich den Schweizer Pass erhalten.

Die Community ist klar für eine erleichterte Einbürgerung. Secondos, die hier geboren oder aufgewachsen sind, sind für sie schon so Schweizer und Schweizerinnen, sollen das nun aber auch auf dem Papier sein. Student Timo sagt bei der Strassenumfrage in Bern: «Ich habe auch Kolleginnen und Kollegen, die die Prüfung machen mussten. Das ist erstens erniedrigend, dass sie die Prüfung machen müssen, und zweitens glaube ich, manche Schweizer würden die auch nicht bestehen.»

Die Operation Libero hat die Petition am Donnerstag lanciert und hat sich auf ihrer Website ein Ziel von 1000 Unterschriften gesetzt. Bis am späten Nachmittag sind bereits 725 Unterschriften eingegangen. Bereits dreimal waren das Parlament und der Bundesrat für eine erleichterte Einbürgerung der zweiten Generation. Die Vorlagen von 1983, 1994 und 2003 scheiterten aber allesamt an der Urne.