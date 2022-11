Verhaftungen: Einsatz von Securitas in Basler Gefängnis in Kritik

Der Einsatz privater Sicherheitsdienste im Strafvollzug ist umstritten. In Basel haben zwei Securitas mutmasslich Drogen, Handys und Sex an Untersuchungshäftlinge gegen Geld angeboten.

Private Sicherheitsleute kommen nicht nur im Basler Gefängnis zum Einsatz. Auch andere Kantone setzen bei Engpässen auf die Dienste Privater im Strafvollzug. Das ist umstritten. Die NGO «Human Rights» kritisierte schon 2017 die Delegation polizeilicher Aufgaben an nicht-staatliche Akteure. Auch in Basel war dieser Entscheid in vorberatender Justiz-, Sicherheits- und Sportkommisson (JSSK) des Grossen Rats 2019 umstritten.

Securitas-Mitarbeiter in Gefängnissen seien fraglich

Zur Minderheit, die den Einsatz von privatem Sicherheitspersonal im Untersuchungsgefängnis als «heikel» erachtete, gehörte Thomas Gander (SP). «Ich fand den Entscheid nie gut. Dass private Firmen in einem so sensiblen Bereich wie einem Gefängnis beauftragt werden, ist fragwürdig», sagt er gegenüber 20 Minuten.

Bereits beim Entscheid wurde heiss diskutiert, ob das staatliche Gewaltmonopol überhaupt an private Sicherheitsfirmen delegiert werden dürfe, wie dem Kommissionsbericht zu entnehmen ist. Ein Versuch der Gegner, zu verhindern, dass Securitas-Mitarbeiter in Basel-Stadt auch in Gefängnissen eingesetzt werden dürfen, scheiterte knapp. Mit sechs zu vier Stimmen sagte man am 11. September 2019 Ja zu den privaten Organisationen im Strafvollzug.