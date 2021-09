«Schlimme Anfeindungen» - Security muss nach Zertifikatspflicht Fitnesspersonal beschützen

Seit der Einführung der Zertifikatspflicht in Fitnesscentern wird das Fitnesspersonal heftig angefeindet, so der Verband IG Fitness Schweiz.

An einzelnen Standorten habe man Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden durch Sicherheitspersonal schützen müssen, so Erni. «Viele sind am Limit, immer mehr halten die Belastung und die Anfeindungen nicht aus und kündigen.» Auch Sitzstreiks von Protestierenden am Eingang zu Fitnesszentren habe es schon gegeben. Die Motivation und Freude, Menschen bei der Umsetzung eines gesunden Lebensstils zu unterstützen, leide stark unter dem Frust aufgrund der schlimmen Anfeindungen.