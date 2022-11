Kreisgericht St. Gallen: Securitys verprügeln rabiaten Clubgänger und kassieren Haftstrafen

Zwei Sicherheitsmitarbeiter eines St. Galler Clubs standen am Freitag vor dem Kreisgericht in St. Gallen.

Überwachungskameras dokumentierten die Schläge

Bereits hier habe sich der Mann heftig zur Wehr gesetzt und deckte anschliessend die beiden Türsteher mit Beleidigungen und Provokationen ein. «Ich sagte ihm, er soll nach Hause gehen, aber das hat er einfach nicht akzeptiert», sagt der Serbe in der richterlichen Einvernahme. Doch als der 19-Jährige seine Jacke auszog und hinter seinen Rücken griff, habe er Todesangst bekommen. «Ich dachte, er hat ein Messer. In diesen paar Sekunden kämpfte ich um mein Leben», sagt er weiter.

In Videoaufnahmen der Überwachungskameras ist anschliessend zu sehen, wie der 47-jährige Serbe den Clubgänger, der sich mittlerweile abgewandt hatte, zu Boden schlägt und ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht verpasst. Kurz darauf eilt sein Kollege dazu und tritt dem Opfer mehrmals in den Oberkörper. Resultat für den 20-Jährigen war ein dreifacher, offener Kieferbruch sowie weitere Verletzungen im Gesichtsbereich.

Für die Staatsanwaltschaft war klar, dass der junge Mann so in Lebensgefahr gebracht wurde. Aus diesem Grund wurde für beide eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten sowie ein fünfjähriger Landesverweis wegen schwerer Körperverletzung und Angriff gefordert. Strafmindernd sei der Umstand, dass sich die Sicherheitsmitarbeiter aussergerichtlich mit dem 19-Jährigen auf eine Genugtuung von 17’000 Franken einigten und das Opfer seine Klage zurückzog.

Mit Schwung auf Opfer eingetreten

Schuldsprüche und Landesverweis

In den Videoaufnahmen sei klar ersichtlich, dass gleichzeitig geschlagen und getreten wurde. «Es ist lediglich ein Zufall, dass keine bleibenden Schäden eingetreten sind», so der vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Es ist zwar unschön, was das 19-jährige Opfer gemacht hat, aber: «Ich verstehe nicht, wieso Sie nicht früher die Polizei gerufen haben. Die ist für solche Vorfälle zuständig.»