Liebes-Aus: Sedrina Schaller und Max Eberl gehen getrennte Wege

So berichtete die «Bild» online über die neue Liebe der beiden. Was die Gründe der Trennung sind, ist nicht bekannt.

Nach einem Abschluss in Sportmanagement hatte sie nach Möglichkeiten in Deutschland gesucht. Bei Max Eberl in Borussia Mönchengladbach stiess sie dann auf offene Ohren: «Wir haben ein langes Gespräch im Stadion geführt. Am Schluss meinte er dann, er sehe meine Qualitäten und Optionen, um mich im Verein einzuspannen», erzählte sie 20 Minuten im vergangenen Jahr. Schaller erhielt einen Zweijahresvertrag: Im Teammanagement war sie als Assistentin zuständig für verschiedenste Aufgaben rund um das Profiteam zuständig.