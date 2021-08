Tsnuami-Warnung : Seebeben mit Stärke 7,2 im Süden Haitis fordert erste Todesopfer

Ein schweres Seebebem hat den Süden des Karibikstaats Haitis erschüttert. Die US-Behörde USGS gab die Stärke mit 7,2 an. Die Behörden gaben am Samstag eine Tsunami-Warnung heraus. Das Beben hat sich offiziellen Angaben nach rund 12 Kilometer von der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud in einer Tiefe von rund zehn Kilometern ereignet.