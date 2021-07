Dancehall-Dynamit am Zoalina - Seeed sind die finalen Headliner des Zürich-Openair-Specials 2021

Statt eines viertägigen Festivals gibts dieses Jahr fünf (es waren erst fünf, dann sechs, nun sinds wieder fünf – booken in Zeiten von The Rona, gell) einzelne Openair-Tage an zwei Wochenenden – der Event heisst dann auch nicht Zürich Openair, sondern Zoalina. Camping fällt aus und Festivalpässe fallen weg, stattdessen gibts einfach Tagestickets. Was an diesen einzelnen Tagen läuft, zeigen wir dir auf den folgenden Slides.