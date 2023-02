Seegräben: Jetzt spricht der vertriebene Mieter

Ein 47-jähriger Mieter ist traurig. Er muss in drei Monaten seine Wohnung verlassen, weil die Gemeinde dort Asylsuchende und Geflüchtete unterbringen will.

Dem Mieter (47) einer 5,5-Zimmer-Wohnung in der Gemeinde Seegräben wurde per 31. Mai gekündigt. Grund dafür ist, dass in der gemeindeeigenen Wohnung zukünftig Asylsuchende und Flüchtende untergebracht werden sollen. «Trotz intensiver Suche in den vergangenen Wochen lassen sich aktuell keine geeigneten Wohnungen über den freien Markt finden», heisst es vonseiten der Gemeindeverwaltung in einem auf Social Media geteilten Schreiben. Der Anwohner fühle sich vom Entscheid der Gemeinde vor den Kopf gestossen, sagt er gegenüber 20 Minuten.