Seegräben ZH: Anwohner ärgern sich über Juckerhof-Touristen

Die Stimmung auf dem Juckerhof in Seegräben ZH ist an den Wochenenden gemütlich und ruhig.

Spontaner Besuch ist nicht möglich

Wochenende für Wochenende kommt es im und um das 1400-Seelen-Dörfchen zum Verkehrskollaps. Knapp 50 Halte- und Parkverbotstafeln vom Dorfeingang bis zur Dorfmitte zeugen davon. Das Ausmass sei am Wochenende derart extrem, dass die Seegräbnerinnen und Seegräbner keinen Spontanbesuch empfangen könnten, sagt G.S.*, der anonym bleiben will.

Aggressive Besuchende

«Die Besucherinnen und Besucher nutzen die Gemeindestrassen als grosse Fussgängerzone. Fährt man vorbei, schlagen und kicken sie uns gegen die Autos und drohen mit Gewalt. Ich habe deshalb Pfefferspray im Auto – für den Fall, dass es eskaliert», bestätigt S. Viele Seegräbnerinnen und Seegräbner hätten es deshalb satt. Sie fordern die Gemeinde auf, die Gewalt zu unterbinden und das Dorf wieder lebenswert zu machen, wie in einem Schreiben an die Gemeinde hervorgeht, welches 20 Minuten vorliegt.

ZVV nimmt Buslinie auf

Zwei bis drei Mal pro Woche gelangten Beschwerden von Seegräbnerinnen und Seegräbnern an die Gemeinde, sagt Gemeindeschreiber Marc Thalmann. Man habe Verständnis für den Unmut. Dennoch sei man der Ansicht, schon vieles gegen die Probleme vor Ort zu tun. Beispielsweise werde das Dorf am Wochenende für den Ausflugsverkehr gesperrt, sobald der Dorfparkplatz, der Platz für 100 Autos biete, belegt sei.

«Zudem fährt an den Wochenenden ein Ausflugsbus zwischen dem Bahnhof Uster und Seegräben, in der Hochsaison im 15-Minuten-Takt», sagt Thalmann. Nach drei Jahren Versuchsbetrieb durch die Gemeinde nimmt der ZVV die Buslinie ab nächstem Jahr in den regulären Fahrplan. «Ein Novum im Kanton Zürich, das es so anderswo noch nicht gibt.»

«Die optimalste Lösung gefunden»

Und was sagen die Betreiber des Juckerhofs zur Situation? Martin Jucker sagt, er verstehe zwar, dass die Blechlawinen an den Wochenendtagen sowie andere Einschränkungen aufs Gemüt schlagen würden. «Klar ist, dass wir all unsere Gäste bitten, jeweils mit dem ÖV anzureisen.» Er setze sich seit geraumer Zeit für bessere Verkehrsanbindungen ein. «Wenn sich was ändern soll, dann müssen auch die Gemeinde und der Kanton mitspielen.» So kämpfe er etwa dafür, dass die S5 beim Bahnhof Aathal haltmache oder dass eine Seilbahn zwischen dem Bahnhof und dem Juckerhof bewilligt werde.