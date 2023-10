Darum ist das Sonnenlicht im Herbst so golden

1 / 7 Am 1. September war der… 20min/Sonja Mulitze …meteorologische Herbstanfang. Hier ein Bild in den Morgenstunden aus Zürich am 4. Okbober. 20 Minuten Der Sonnenstand wird… 20min/Community

Darum gehts Im Herbst erscheint uns das Sonnenlicht irgendwie anders als sonst.

Es ist wärmer, irgendwie golden.

Das ist keine Einbildung.

Es ist noch etwas frisch an diesem frühen Oktobermorgen. Die ersten Sonnenstrahlen tauchen langsam am Horizont und über den Dächern der Stadt auf und blinzeln durch die Äste der Bäume. Diese tragen noch ihr Blätterkleid, das allmählich seine Farbe von grün, zu gelb und rot wechselt. Es ist ein Sonnenaufgang von vielen, und doch ist etwas anders in dieser Jahreszeit. Wir sind mitten im Herbst.

Der Oktober macht dort weiter, wo der September aufgehört hat. Am 3.10. wurden sogar Oktober-Temperatur-Rekorde geknackt. Dies, nachdem der September bereits als wärmster seit Messbeginn in die Geschichtsbücher eingegangen ist. So war der diesjährige September im Vergleich zur Klimanorm von 1991 bis 2020 schweizweit betrachtet vier Grad zu warm.

Hat es nicht etwas wärmendes, beruhigendes, wohltuendes, ja fast schon kitschiges, was in aller Form positiv gemeint ist, wenn das goldene Licht an solch einem klaren Herbstmorgen einem entgegenstrahlt? Bei mir zumindest löst dieses Farbenspiel eine innere Zufriedenheit aus, die ich zuweilen vermisse. Ist das aber alles nur subjektive Wahrnehmung, dass sich das Licht in einem solch warmen Ton präsentiert? Teilweise, aber bei weitem nicht nur.

«Das liegt daran, dass der Sonnenstand im Herbst immer tiefer wird und die Sonnenstrahlen dadurch einen längeren Weg durch die Atmosphäre zurücklegen. Dabei wird der kurzwellige Anteil des Lichts (blau) stärker gestreut, die langwelligen Anteile (rot) schwächer», erklärt Klaus Marquardt von MeteoNews. Diesen Effekt beobachten wir auch bei Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. «Nur wird auch der Lauf der Sonnenbahn am Himmel flacher. Im Sommer ist die Bahn steiler, die Sonne steigt nach Sonnenaufgang schnell höher. Im Winter ist die Bahn flach – der Herbst ist halt das Mittelding», führt Marquardt weiter aus.

Mittlerweile hat sich der Stand der Sonne geändert. Den Horizont hat sie längst verlassen und mit der Änderung ihrer Position haben sich auch die Temperaturen bewegt. Von morgendlicher Frische ist längst nichts mehr zu spüren. Es ist warm geworden.

«Durch die längere Dämmerungsphase fällt einem das Farbenspiel mehr auf.» Klaus Marquardt, MeteoNews

«Durch die nun immer längere Dämmerungsphase fällt einem das Farbenspiel mehr auf.» Dem kann ich nur zustimmen. «Auch tagsüber verändert sich im Herbst das Licht, da der Einfallswinkel flacher wird.» Während einer herbstlichen Hochdrucklage sei die Luft auf den Bergen oft relativ trocken, das heisst «gute Fernsicht und blauer Himmel oder nur Schleierwolken. In den tiefen Lagen gibt es zuerst Dunst, später auch Nebel. Das Laub beginnt sich zu verfärben, die Gelb- und Rottöne verstärken diesen Effekt zusätzlich. Im Prinzip kommen da halt einige Sachen zusammen.»

Das golden schimmernde Licht lässt sich also aus meteorologischer Sicht wissenschaftlich erklären. Was dies für Auswirkungen auf das eigene Befinden hat, muss letztlich jeder für sich herausfinden. Ich weiss nur, dass ich mich bereits wieder auf die Abendstunden freue.