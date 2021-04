Der Tod rückt in den Fokus, Fragen nach Sinn und Vergänglichkeit kommen auf: In der Krise wenden sich mehr Menschen an religiöse Institutionen mit ihren Sorgen. Die Organisationen rüsten entsprechend auf.

Darum gehts Durch die Pandemie rückten die Themen Tod und Vergänglichkeit in den Fokus.

Viele Menschen wandten sich mit ihren Fragen an religiöse Institutionen.

Diese bauten ihr Angebot teilweise sogar aus, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Themen wie Krankheit, Tod und Vergänglichkeit rückten seit der Pandemie in den Fokus. Dies löste bei religiösen Institutionen einen regelrechten Boom von Ratsuchenden aus: «Die Anfragen haben während der Pandemie massiv zugenommen», sagt Simon Spengler, Kommunikationsleiter der katholischen Kirche des Kantons Zürichs. Die Nachfrage nach Online-Gottesdiensten sei enorm gestiegen. Besonders in der Seelsorge und der Palliative Care sei die Entwicklung zu spüren gewesen.

Dies zeigen auch die Zahlen von seelsorge.net: Noch nie suchten so viele Menschen Hilfe bei der Plattform der reformierten und katholischen Kirchen der Schweiz. 55 Prozent mehr Neuanfragen seien eingegangen und 90 Prozent mehr seelsorgerische E-Mails als im Vorjahr verschickt worden. «Diese enorme Zahl konnte nur dank einer Aufstockung des Teams bewältigt werden», teilt Aschi Rutz, Informationsbeauftragter der katholischen Kirche des Kantons Zürich 20 Minuten mit. Neun neue E-Mail-Seelsorgende ergänzten deshalb das Team von nun 28 Personen.

Diese Entwicklung habe sich auch in den Pfarreien in Basel gezeigt: «Die Menschen haben mehr Fragen und wurden in dieser Zeit zu Suchenden», sagt Markus Thürig, Generalvikar des Bistums Basel. Die Kirchenbesuche unter der Woche hätten zugenommen, Menschen vermehrt die Kirche als Rückzugsort gesucht. Dort sei oftmals für Angehörige gebetet und in deren Gedenken Kerzen angezündet worden. Denn: «Ein grosses Problem war, dass die Menschen von ihren Angehörigen kaum richtig Abschied nehmen konnten», sagt Thürig.

«Religionen bieten psychische Stabilität»

Eine erhöhte Nachfrage verzeichnete auch Bekim Alimi, Imam der albanischen Moschee in Wil: «Besonders in der Spitalseelsorge mussten wir mehr begleiten und beraten.» Um der Nachfrage gerecht zu werden, habe die Moschee die Telefonberatung ausgebaut.

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch bei den Freikirchen: «Die Menschen hatten in dieser Zeit ein hohes Bedürfnis nach einer spirituellen Beziehung», sagt Peter Schneeberger, Präsident des Dachverbands der Freikirchen. Aufgrund der Zunahme der Anfragen habe der V erband eine Seelsorgestelle aufgebaut, die sich explizit um Menschen kümmert, deren Angehörige Schwierigkeiten mit der Pandemie und deren Folgen haben.

Diese erhöhte Nachfrage lasse sich aus ihrer Sicht bestätigen und erklären, sagt Isabelle Noth, Co-Direktorin des Instituts für Praktische Theologie der Universität Bern. «Religionen bieten in Krisenzeiten Orientierung und Unterstützung. Sie sind Kraftquellen und bieten psychische Stabilität.» Und: Religionen hätten eine «jahrtausendelange Erfahrung» im Umgang mit Krisen und Plagen, sagt die Professorin für Seelsorge, Religionspsychologie und Religionspädagogik. So fänden sich in den alten Schriften etliche Geschichten über Krisen, mit denen sich die Menschen derzeit identifizieren könnten. Zudem sei die Hemmschwelle bei einer Seelsorge anzurufen viel tiefer, als sich bei einem Psychiater oder Psychologen zu melden – und dazu gratis.

Können Kirchen das verlorene Vertrauen wieder zurückgewinnen?

«Religion stärkt bei vielen Menschen die innere Widerstandskraft, die sie im Umgang mit Krisen brauchen», sagt Christian Cebulj, Rektor der Theologischen Hochschule Chur. Religiöse Rituale böten Halt und Rhythmus im Alltag - sei es das Gebet beim Essen, die Meditation beim Aufstehen, Yoga in der Mittagspause oder die Kerze in der Kirche. «Der Mensch sucht in Krisen den Kontakt zum Transzendenten», sagt Theologe Cebuj. Dies gebe ihnen Hoffnung: «Die grossen Religionen bieten Antworten auf die Fragen nach dem Sinn des Lebens an. Sie machen Mut in der Krise und sagen, dass der Mensch nicht allein für alles verantwortlich ist, sondern seine Belastungen auch in die Hände von Gott legen kann.»

Ob die Entwicklung anhält und sich in Kirchen-Eintritten widerspiegelt, ist derzeit unklar – die Zahlen zum letzten Jahr liegen dem Bundesamt für Statistik (BFS) noch nicht vor. «Das Interesse an religiös-spirituellen Fragen wird bleiben, aber sich kaum auf die Zahl von Kirchenein - oder -austritten auswirken», sagt Theologiep rofessorin Isabelle Noth . Diese Meinung teilt Religionspädagoge Christian Cebulj : Das Interesse an Religion und Glauben w erde wohl bleiben – a llerdings sei abzuwarten, ob sich das auch im Interesse an der Institution Kirche widerspiegle. «Wir leben ja in einer stark individualisierten Zeit, in der alle Institutionen einen Verlust an Mitgliederbindung und Plausibilität erleben. Die Schlüsselfrage wird sein, ob die Kirchen verlorenes Vertrauen bei den Menschen zurückgewinnen können.»

