Stuart Bee muss einen Schutzengel haben. Der 62-Jährige war am Freitag mit seinem Boot, der Sting Ray (Stachelrochen), in See gestochen. Er wollte einen Tagesausflug von Cape Marina in Port Canaveral (Florida) aus machen, doch sein Boot kenterte. Bee wurde zwei Tage später rund 100 Kilometer von seinem eigentlichen Ausflugsziel im Atlantik aufgegriffen.