USA: Seeotter klaut Surfbretter

Kalifornien : Seeotter klaut Surfbretter – was viele zum Lachen bringt, ist gefährlich

Das Seeotterweibchen 841 greift seit 2021 in Kalifornien immer wieder Surfer an und klettert auf ihre Bretter, dabei kommt es auch zu Beschädigungen. Twitter

Darum gehts Seit zwei Jahren taucht an der kalifornischen Küste ein Seeotterweibchen auf und greift Surfer an.

Da sich das Tier in den letzten Tagen aggressiver verhalten hat, soll es eingefangen und in ein Aquarium gebracht werden.

Das Verhalten des gefährdeten Seeotters lässt sich bisher nicht erklären.

Kalifornische Wildschutzbeauftragte machen derzeit Jagd auf ein fünfjähriges Otterweibchen. In den letzten Sommern wurde es immer wieder dabei gesehen, wie es Surfer anrempelt und dabei auch ihre Surfbretter beschädigt. Laut den Behörden scheint das Tier seit dem vergangenen Wochenende aggressiver geworden zu sein, weshalb entschieden wurde, es einzufangen.

«Aufgrund des zunehmenden Risikos für die öffentliche Sicherheit wurde ein Team der kalifornischen Wildschutzbehörde und des Monterey Bay Aquariums, das im Einfangen und im Umgang mit Seeottern geschult ist, eingesetzt, um zu versuchen, es einzufangen und wieder in ein neues Zuhause zu bringen», sagte ein Sprecher des California Department of Fish and Wildlife (CDFW) laut einem Bericht der «New York Times».

Deshalb nähert sich der Otter den Menschen

Die örtlichen Behörden nennen das Tier Otter 841. Das Weibchen gehört zu einer gefährdeten Art, die nur an der zentralen Küste Kaliforniens vorkommt. Einst durchstreiften etwa 100’000 ihrer Art die Gewässer, heute sind davon noch etwa 3000 übrig. Viele von ihnen bewegen sich in Gebieten, die beliebt bei Kajakfahrern, Surfern und Paddle-Boardern sind.

Ein Aufeinandertreffen von Mensch und Seeotter ist eigentlich selten, da die Tiere als scheu gelten. «Ein Seeotter, der sich einem Menschen nähert, ist nicht normal», sagt Tim Tinker, Ökologe an der University of California in Santa Cruz, gegenüber der «New York Times».

Es ist bekannt, dass Otter sich Menschen während hormoneller Schwankungen nähern, die mit einer Schwangerschaft einhergehen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass sie wiederholt von Menschen gefüttert werden und ihre Schüchternheit deshalb ein Stück weit ablegen. Weshalb 841 aggressiv wurde, dafür gibt es bisher keine abschliessenden Erklärungen. «Wir wissen nicht, wie es dazu kam. Wir haben keine Beweise, dass sie gefüttert wurde», sagt Jessica Fujii, Leiterin des Seeotterprogramms beim Monterey Bay Aquarium.

Scharfe Zähne und starke Kiefer

Der Otter 841 kletterte 2021 in Santa Cruz erstmals an Bord eines Bootes. Anfangs war dieses Verhalten eine Seltenheit, aber mit der Zeit wurde der Otter immer mutiger. Am vergangenen Wochenende wurde der Otter gemäss der «New York Times» dreimal dabei beobachtet, wie er Surfbretter stahl.

Nicht jedem sei bewusst, dass von den niedlich aussehenden Tieren eine Gefahr ausgeht, sagt die Wissenschaftlerin Gena Bentall. Otter hätten scharfe Zähne und starke Kiefer, und: «Sollte ein Mensch gebissen werden, hat der Staat keine andere Wahl, als den Otter einzuschläfern.»

Wenn es den Behörden gelingt, 841 zu fangen, wird er zuerst in das Monterey Bay Aquarium gebracht, später soll er in ein anderes Aquarium verlegt werden. Allerdings gibt es eine Herausforderung: «Sie ist ziemlich talentiert darin, uns zu entkommen», sagt Fujii.