Seeufer Zürich: Keine neuen Wohnungen am See – Stadtrat stoppt Kibag-Projekt

2030 soll das Betonwerk der Firma Kibag in Wollishofen ausser Betrieb gehen. Die Besitzerin wollte anschliessend auf dem 18’000 Quadratmeter grossen Areal in bester Lage ursprünglich Wohnungen bauen – 200 Stück davon. Nach heftigen politischen Protesten krebste die Betonherstellerin zurück und stellte im Juli ein weiteres Bauprojekt vor – mit 70 Wohnungen und einem 7000 Quadratmeter breiten Streifen Grünland direkt am See.