Die Noten zum Nordirland-Spiel - Seferovic der Sündenbock, Yakin knapp genügend

Am meisten überzeugt erneut Keeper Yann Sommer.

Note ungenügend! Die Nati hat in zwei Pflichtspielen unter dem neuen Nati-Trainer Murat Yakin noch kein Tor erzielt, gegen einen Gegner mit beschränkten Mitteln wie Nordirland verschoss Haris Seferovic gar einen Penalty. Das fanden die 20-Minuten-Leserinnen und Leser nicht akzeptabel, daher die ungenügende Note 3. Zwar ist die Community mit Yakins taktischen Vorgaben und Aufstellung noch knapp zufrieden – er erhielt die Schulnote 4 –, aber die Leistung des Teams war es nicht – auch wenn Yakin selber sagte, man habe ein gutes Spiel gezeigt. Der Welpenschutz des 46-Jährigen läuft langsam aus, am 9. Oktober im WM-Quali-Heimspiel in Genf gegen Nordirland muss eine Reaktion erfolgen.