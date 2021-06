Gab es eine Kollision? - Segel- und Motorflieger bei Bivio GR abgestürzt, alle Insassen tot

Am Samstag sind ein Segel- und Motoflugzeug in der Nähe voneinander abgestürzt.

Der Pilot der Segelflugzeuges war am Samstag in Amlikon/TG gestartet. Gegen 21.30 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung der Rega, dass oberhalb Bivio ein Segelflugzeug abgestürzt und der Pilot verstorben sei. Aufgrund der Witterung waren keine weiteren Bergungsarbeiten an der auf rund 2'700 m ü. M. befindlichen Absturzstelle möglich. Sie fanden am Sonntag statt. Dabei entdeckten die Bergungskräfte etwa einen Kilometer entfernt ein abestürztes Motorflugzeug.