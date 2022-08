Meersburg (DE): Segelboot mit Schweizer Flagge kracht gegen Hafenmauer 

Ein Mann fiel am Samstagabend mehreren Zeugen auf, weil er mit seinem Segelboot mit Schweizer Flagge beim Hafen Meersburg in die Hafenmauer rammte und in Richtung Konstanz flüchtete.

1 / 2 Beim Hafen in Meersburg soll der 64-jährige Mann in die Hafenmauer gekracht sein und fuhr ohne zu zögern weiter. Google Maps Die Wasserschutzpolizei konnte den Mann im Bereich des Konstanzer Trichters auffinden und stoppen. Google Maps

Darum gehts Ein Mann fiel vergangenen Samstag mehreren Augenzeugen auf, weil er sein Boot in eine Hafenmauer rammte. Auf dem Boot führte er eine Schweizer Flagge mit sich.

Ohne haltzumachen, fuhr der 64-Jährige weiter in Richtung Konstanz.

Am Hafen Konstanz konnte der Mann dann kurze Zeit später durch die Polizei aufgehalten werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Blutalkoholgehalt von zwei Promille.

Am Samstag gegen 22.50 Uhr beobachteten laut dem Polizeipräsidium Konstanz Zeugen, wie ein Segelboot ausgerüstet mit einer Schweizer Flagge in die Hafenmauer in Meersburg rammte. Der Schiffsführer ging dabei wohl beinahe über Bord, fuhr danach jedoch weiter in Richtung Konstanz.

Die daraufhin verständigte Wasserschutzpolizei Überlingen traf das Boot kurze Zeit später im Bereich des Konstanzer Trichters, Höhe Jacobsteg in circa 500 Meter Entfernung zum Ufer, an. Bei der Kontrolle des 64-Jahre alten Bootsführers nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr.

Atemalkoholtest ergibt zwei Promille

Zudem wirkte der Mann orientierungslos und wankte stark. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Wasserschutzpolizei schleppte den Mann mit seinem Boot anschliessend in den Hafen Konstanz und brachte ihn zur Blutentnahme in das örtliche Krankenhaus. Welche Staatsangehörigkeit der Mann hat, will das Polizeipräsidium Konstanz auf Anfrage von 20 Minuten nicht mitteilen. «Persönliche Daten werden generell nicht herausgegeben», heisst es.

An der Mauer und auch am Segelboot entstand durch die Kollision kein Sachschaden. Den Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige wegen Alkoholkonsums im Schiffsverkehr. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass beim Führen von Fahrzeugen auf dem Wasser die gleichen Regeln hinsichtlich des Alkohol- und Drogenkonsums gelten, wie auch an Land im Strassenverkehr und dass Zuwiderhandlungen konsequent

zur Anzeige gebracht werden.