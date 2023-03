Segelboot rammt Wal und geht unter

Es geschah am 13. Tag um 13.30 Uhr, etwa in der Mitte des Törns: Die 15 Meter lange Segeljacht Raindancer unter dem Kommando von Rick Rodriguez war mit vier Personen an Bord auf dem Weg von Galapagos nach Französisch-Polynesien, als ein dumpfer Schlag das Schiff erschütterte. «Die zweite Pizza war gerade aus dem Ofen gekommen, als die hintere Hälfte des Bootes aus dem Wasser gehoben wurde», schildert Rodriguez das Erlebnis. Er und Passagierin Alana Litz sahen hinter dem Boot einen riesigen Wal mit der Finne in der Luft, Rodriguez glaubt auch, Blut im Wasser bemerkt zu haben. Laut Litz soll es sich um einen Brydewal handeln – die Tiere können bis zu 14 Meter lang werden und 25 Tonnen wiegen.