Dittingen BL - Segelflugzeug stürzt bei Landung ab und bleibt in den Bäumen hängen

In Dittingen BL ist am Samstag ein Flugzeug abgestürzt.

In der Nähe des Flughafens Dittingen BL ist am Samstag ein Flugzeug abgestürzt. Um 17.14 Uhr ging die Meldung bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft ein. Das zweisitzige Segelflugzeug setzte beim Anflug des Flughafens Dittingen in steilem Gelände auf und blieb in den Bäumen hängen.