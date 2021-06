Elf Ears sind der neuste Schönheits-OP-Trend aus China

Ein paar Facts zum Wochenstart: Kinder können grausam sein. Der allergrösste Anteil von uns kennt mindestens eine Person, die in der Primarschule wegen ihrer abstehenden Ohren aufgezogen wurde. Diese Szenarien könnten bald allerdings der Vergangenheit angehören. In China werden die abstehenden Ohren gerade als Elf Ears, also Elfenohren, zum neuen Schönheitsideal. So sehr, dass für sie auch der Gang zum Beauty-Doc in Kauf genommen wird.