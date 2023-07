Segler überlebt 3 Monate auf hoher See dank rohem Fisch und Regenwasser

Der australische Segler war auf einer Solo-Reise von Mexiko nach Französisch-Polynesien gestartet, als er in einen schweren Sturm geriet.

Tim Shaddock und seine Hündin Bella überlebten fast drei Monate auf hoher See, indem sie nur rohen Fisch assen und Regenwasser tranken. Der australische Segler war im April auf einer Solo-Reise von Mexiko nach Französisch-Polynesien gestartet, als er nur wenige Wochen später in einen schweren Sturm geriet. Dabei wurde die Elektronik an Bord seines Katamarans beschädigt. Der 51-Jährige trieb im Ozean, bis ihn kürzlich eine Helikopter-Crew entdeckte.