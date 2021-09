Zürich - «Sehr ärgerlich» – Grossanlass sorgt für Verkehrschaos rund ums Bellevue

Wegen der Aufbauarbeiten ist d er Utoquai beim Bellevue seit Montag in jede Richtung nur einspurig befahrbar.

Vier Leichtathletik-Wettkämpfe von «Weltklasse Zürich» finden dieses Jahr auf dem Sechseläutenplatz statt. Sieben der 32 Medaillen-Entscheidungen werden dort ausgetragen. Dafür wurde unter anderem die längste Bahn der Welt rund um das Opernhaus installiert. Das Problem dabei: Wegen Aufbauarbeiten ist d er Utoquai beim Bellevue seit Montag in jede Richtung nur einspurig befahrbar. Die Folge sind grössere Verkehrseinschränkungen. «Ich stehe täglich ewig im Stau», sagt ein News-Scout. «Das ist wirklich sehr ärgerlich.»

Gerade am Morgen und am Abend führe diese zu Kapazitätsreduktionen und dementsprechend zu längeren Reisezeiten. Selbst kurze Rangierfahrten und Anlieferungen, bei denen die Strasse benutzt oder kurzfristig blockiert wird, hätten Konsequenzen auf den Verkehrsablauf. «Wir sind uns der Situation bewusst und bedauern dies sehr», sagt Ciceri. Man suche nach Optimierungspotenzial. Eine grossräumige Umleitung oder ein anderes Anlieferungskonzept seien aber nicht verhältnismässig.

«Auswirkungen eines Spurabbaus sind gravierend»

Mehr Sorgen machen Häuptli aber die Pläne von Stadtrat Richard Wolff . Der AL-Politiker hatte letztes Jahr angekündigt, im Frühling 2021 an der Bellerivestrasse vom Bahnhof Tiefenbrunnen bis zur Kreuzstrasse beidseitig je eine Spur für Velospuren zu sperren. Der Grund: Da die Strasse zukünftig saniert werden m uss , sollte e in Versuch zeigen, wie sich ein abschnittsweiser Spurabbau und eine beidseitige Veloinfrastruktur auf den Verkehr auswirken würde. Der Versuch wurde jedoch verschoben.

Häuptli fragt sich: « Wie soll das zukünftig aussehen? Es wird jetzt klar, dass die Kapazitäten in der Gegend eher ausgebaut w erden müssen, anstatt sie zu reduzieren .» Laut Häuptli können die aktuelle n Verkehrs einschränkungen am Bellevue als Test des Verkehrsversuchs angesehen werden, so Häuptli. «Wie man s ieht , sind die Auswirkungen eines Spurabbaus gravierend.»