Steigende Energiepreise: «Sehr belastend» – so viel Strom verschlingt ein Grosskonzert 

Nach langer Corona-Pause endlich wieder Konzerte unbeschwert zu geniessen, war etwas, worüber sich diesen Sommer sowohl Musikfans als auch Veranstalter freuten: Die Ärzte in der Stockhorn-Arena in Thun. (Archivbild)

Auch in der Eventbranche schlagen die Energiekosten zu Buche.

Die Verteuerung der Strompreise macht nicht nur Privathaushalten und Unternehmen, sondern auch der Eventbranche zu schaffen. Denn gerade für Grosskonzerte wird einiges an Energie verbraucht . «Unser Strompreis hat sich nun verzehnfacht», sagt Philipp Musshafen, CEO beim Hallenstadion Zürich.

«Dieser extrem hohe Anstieg belastet uns sehr.» Seit Jahren sei man engagiert, den Energieverbrauch zu senken und die ökologische Nachhaltigkeit zu verbessern. Als Beispiel habe das Hallenstadion 2019 alle Pissoirs in Urimate umgewandelt, was jährlich circa vier Millionen Liter Wasser einspare. Die Umstellung auf LED sei ebenfalls ein laufender Prozess, der sich nun noch beschleunigen müsse. «Ich würde sagen, dass wir nun 80 bis 90 Prozent der Lampen auf LED umgerüstet haben», so Musshafen weiter. «Am Ende sind es aber die Künstler mit ihrer Show, welche einen recht grossen Teil des Stromverbrauchs verursachen.»