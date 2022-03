«Einseitiger Schritt» : «Sehr enttäuscht» – Russe Mazepin spricht nach Formel-1-Rauswurf

Nikita Mazepin und Haas gehen in Zukunft getrennte Wege. Die Zusammenarbeit in der Formel 1 wurde aufgrund des Russland-Einmarschs in die Ukraine beendet.

1 / 5 Nikita Mazepin wurde von seinem Rennstall Haas entlassen. REUTERS Das Haas-F1-Team hat beschlossen, die Titelpartnerschaft mit Uralkali und den Fahrervertrag mit Nikita Mazepin mit sofortiger Wirkung zu beenden, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. REUTERS Der Russe fuhr seit dem Jahr 2021 in der Formel 1. Getty Images

Darum gehts Nikita Masepin ist kein Formel-1-Fahrer mehr.

Der US-Rennstall Haas trennt sich vom Russen.

Masepin kann diesen Entscheid nicht ganz verstehen.

Das Formel-1-Team Haas trennt sich mit sofortiger Wirkung von Mick Schumachers russischem Stallrivalen Nikita Mazepin und dem russischen Hauptsponsor Uralkali. Dies teilte der US-Rennstall am Samstag mit. «Wie der Rest der Formel-1-Gemeinschaft ist auch das Team schockiert und traurig über den Einmarsch in der Ukraine und wünscht sich ein schnelles und friedliches Ende des Konflikts», hiess es in der kurzen Erklärung weiter.

Einen neuen Fahrer benannte Haas noch nicht, angeblich soll aber der amerikanisch-brasilianische Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi den Moskauer Mazepin ersetzen. Haas-Teamchef Günther Steiner hatte in der vergangenen Woche nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die weitere Zukunft von Mazepin als Fahrer und von Sponsor Uralkali als Geldgeber offengelassen. Nikita Mazepins Vater Dmitri ist Miteigentümer des russischen Bergbauunternehmens.

«Kein Verfahren wurde eingehalten»

Mazepin hat sich mittlerweile auf Instagram zu seinem Ausschluss geäussert. Er sei über die Entscheidung sehr enttäuscht und sagt: «Ich habe Verständnis für die Schwierigkeiten, die sich aus der Regelung der FIA ergeben, war meinerseits aber bereit, die Bedingungen zu akzeptieren, um weitermachen zu können. Das wurde jedoch völlig ignoriert, und bei diesem einseitigen Schritt wurde kein Verfahren eingehalten.»

Der Russe hätte in der Formel 1 in dieser Saison nur als neutraler Athlet unter «FIA Flagge» starten dürfen. Zudem hätte der 23-Jährige einen Verhaltenskodex unterschreiben müssen, der unter anderem eine klare Distanzierung von den Aktionen Russlands dokumentiert. Mazepin ergänzt weiter: «Ich habe meine Zeit in der Formel 1 sehr geschätzt und hoffe wirklich, dass wir alle in besseren Zeiten wieder zusammenkommen können.» Er kündet auch an: «Ich werde in den kommenden Tagen noch mehr zu sagen haben».

Die Formel 1 hatte bereits zuvor den Grand Prix in Russland in diesem Jahr abgesagt. Zudem wurde der Standort komplett aus dem Rennkalender gestrichen. Der erste Grand Prix 2022 findet am 20. März in Bahrain statt.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!