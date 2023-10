Sehr gesund: Kennst du die am meisten unterschätzte Frucht der Schweiz?

Hm, ich glaube, das ist schon eine Weile her.

Hm, ich glaube, das ist schon eine Weile her.

Erst grad kürzlich! Das war letztes Jahr. Hm, ich glaube, das ist schon eine Weile her. Puh. Vor Jahren. Ich habe noch nie im Leben Quitten probiert.

Apfelquitte versus Birnenquitte

Grundsätzlich lassen sich Quitten in zwei Sortengruppen unterteilen: die Apfelquitte und die Birnenquitte. Der Name ergibt sich durch die Form der Früchte, die Apfelquitte ist rund, die Birnenquitte ist länglicher. Während die Apfelquitte sehr hart und herb im Aroma ist, lässt sich die Birnenquitte aufgrund des weicheren Fruchtfleisches leichter verarbeiten und ist milder im Geschmack. Auch botanisch ist das Rosengewächs eng mit Äpfeln und Birnen verwandt, doch nur wenige Sorten sind roh geniessbar. Charakteristisch für Quitten ist der filzige Flaum, der die Schale überzieht.

Apfelquitten erinnern in ihrer Form an Äpfel.

Die Quitten haben ihren Ursprung im Kaukasus – dort wurden sie schon vor über 6000 Jahren angebaut. Auch die Griechen fanden an der Frucht Gefallen und bauten Quitten erstmals um 600 v. Chr. an. Die Römer brachten den Wollapfel, wie sie ihn nannten, nach Nordeuropa. Heute sind die meisten Anbaugebiete in Europa und Asien.