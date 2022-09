Bündchen und Brady : «Sehr gewalttätiger Sport» – Ehekrise bei Promi-Traumpaar wegen Comeback

In der Ehe von Football-Superstar Tom Brady und Supermodel Gisele Bündchen kriselt es. Aktuell soll das Paar gar getrennt leben.

Seit über 13 Jahren sind das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen und Tom Brady, der erfolgreichste Football-Spieler aller Zeiten, verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren. Nun soll es aber heftig kriseln in der Ehe des Promi-Traumpaares. Grund: der Rücktritt vom Rücktritt.

Der 45-jährige Tom Brady gab am 1. Februar dieses Jahres seinen Rücktritt bekannt. In einem emotionalen Statement schrieb Brady damals: «Ich kam nach den Spielen immer nach Hause zu meiner Ehefrau, die mich liebt, unterstützt und einfach alles tat für unsere Familie, damit ich mich auf meine Karriere fokussieren konnte.» Bündchen und die Kinder freuten sich auf mehr Zeit mit ihrem Ehemann und Vater. Doch nur 40 Tage nach der Verkündung, kam die grosse Überraschung: Brady erklärte den Rücktritt vom Rücktritt – und stand am vergangenen Sonntag zum Saisonauftakt wieder auf dem Feld mit seinen Tampa Bay Buccaneers.

Bündchen: «Natürlich habe ich meine Bedenken»

Bei Gisele Bündchen sorgte dieser Sinneswandel offenbar für Unverständnis und Unmut. Wie mehrere US-Medien berichten, lebt das Paar aktuell getrennt. Brady tauchte in der Saisonvorbereitung elf Tage unter und kam nicht zum Training, um sich um «private Angelegenheiten zu kümmern». In einem Interview mit «Elle» sprach das brasilianische Supermodel in dieser Woche über das Comeback ihres Ehemannes: «Natürlich habe ich meine Bedenken – es ist ein sehr gewalttätiger Sport und ich habe meine Kinder und ich möchte, dass er mehr präsent ist», so Bündchen. Sie habe diese Gespräche mit ihm definitiv immer wieder geführt. Eine mögliche Trennung und die Gerüchte um eine Ehekrise wollte sie nicht kommentieren.

Immerhin: Football-Superstar Brady ist sich bewusst, welche Opfer sein Umfeld erbringen muss für seine Karriere. «Ich habe seit 23 Jahren kein Weihnachten und kein Thanksgiving mehr gefeiert, ich habe keine Geburtstage mit Menschen gefeiert, die mir wichtig sind und von August bis Ende Januar geboren sind. Und ich kann weder bei Beerdigungen noch bei Hochzeiten dabei sein», sagte er in einem Podcast. In der laufenden Saison will Brady noch zum letzten Mal angreifen und vielleicht den achten Superbowl seiner Karriere gewinnen. Danach ist wohl definitiv Schluss mit der aktiven Karriere.

